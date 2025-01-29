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Российские военные сбили беспилотник в Ленинградской области

Дрозденко: силы ПВО сбили БПЛА над Ладожским озером в Ленинградской области
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен беспилотник», — написал он.

В результате этого никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

В ночь на 29 января в аэропорту в Санкт-Петербурге вводили ограничения. Пулково не принимал и не отправлял рейсы.

Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

Ограничения ввели на фоне сообщений об атаках беспилотников на регионы России. В частности, Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. А в Нижегородской области произошло возгорание на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.

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