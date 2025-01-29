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В Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника

Гладков: в белгородском Грайвороне дрон атаковал жилой дом, ранен мужчина
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В городе Грайвороне Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом, ранение получил один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:33 по московскому времени.

Мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки, медики перевозят его в городскую больницу №2 в Белгороде, отметил глава региона.

Кроме того, в результате сброса взрывных устройств с дрона в двух квартирах выбиты окна, осколками посечены четыре автомобиля, добавил Гладков.

Новость дополняется.

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