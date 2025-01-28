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Путин заявил, что Россия была готова к обману со стороны Украины в Стамбуле

Путин: Россия была готова к обману со стороны Украины в Стамбуле
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия была готова к обману со стороны Украины на переговорах в марте 2022 года в Стамбуле. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен — так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», — заявил Путин.

Он также объяснил, что Россия выполнила выставленные ей условия на переговорах — отвод войск из-под Киева и из Черниговской и Сумской областей, для того чтобы избежать кровопролития. При этом, как подчеркнул Путин, свои условия Россия на переговорах предъявляла Украине на основе первоначально именно украинских предложений.

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В то же время российский лидер напомнил, что Зеленский издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

Ранее американский сенатор признал победу России в конфликте на Украине.

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