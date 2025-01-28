Украинские военные недовольны властями страны. Солдаты на передовой считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт отправили сыновей украинских депутатов, передает эстонская телерадиокомпания ERR.

«У нас достаточно полицейских. У нас есть сотрудники военкоматов. Есть и сыновья парламентариев. Пусть все приедут сюда! Тогда война закончится не через год, а через полгода», — передает ERR, поговорившая с украинскими военными.

По мнению военного, на Украине не стоить снижать призывной возраст до 18 лет.

17 января заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что проект закона о сроках службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать принятые парламентом законы о демобилизации.

В тот же день стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее в Раде сообщили, что законопроект о демобилизации не разработали в срок.