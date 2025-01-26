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Штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Минобороны: экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье
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Минобороны России

Российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, после применения авиационных средств поражения экипажи вернулись на аэродром вылета. В ходе боевых действий были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав армии Украины.

После боевого задания военнослужащие провели обслуживание самолетов и подготовили технику к повторному вылету.

До этого сбежавший в РФ из Великобритании украинский военнослужащий заявил, что солдаты ВСУ, которых обучали британские инструкторы на базе в Северном Йоркшире, отрабатывали бои в жилых районах города перед отправкой в Курскую область. По его словам, подготовка проходила на базе у города Даунхолм в Великобритании.

В ночь на 26 января стало известно, что российские военные поразили 12 бригад украинской армии в Курской области.

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