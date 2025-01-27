МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 190 бойцов и два танка в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошлые сутки потеряли более 190 бойцов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо этого еще три украинских военнослужащих сдались в плен.

Помимо живой силы, армия Украины потеряла два танка, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

С момента вторжения ВСУ в российский регион противник потерял более 55 тысяч военных, 321 танк, 238 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 боевых бронированных машин, 1644 автомобиля и множество другой техники, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Гирьи в Беловском районе Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате удара ВСУ были повреждены четыре дома, а также несколько хозпостроек и гаражей. На место выехал глава Беловского района, который осмотрел последствия атаки.

Ранее появились кадры с трофейного телефона ликвидированного под Курском бойца ВСУ.