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Российские военные сорвали переброску десанта ВСУ в Курской области

ВС России сорвали переброску украинского десанта в курском селе Теткино

Российские военные сорвали переброску десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации отмечается, что украинские военные пытались перейти границу. Российские военные узнали о действиях десанта ВСУ, его состав и бронемашины были уничтожены расчетами FPV-дронов и артиллерией.

13 января в ВСУ рассказали, что российские войска отразили наступление украинской армии в Курской области.

Отмечается, что Россия вернула себе около половины захваченной ВСУ территории и продолжает атаковать, при этом украинские войска в последние дни также перешли в наступление.

По словам украинских военных, ВС РФ в значительной степени удалось отразить наступление, однако бои продолжаются, и ситуация остается непредсказуемой. Российские войска с недавнего времени наводнили театр боевых действий беспилотниками, управляемыми сверхтонкими оптоволоконными кабелями, с дальностью полета более 16 км.

Ранее Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ в курском приграничье.

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