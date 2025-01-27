Несколько бойцов ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

ТАСС: группа украинских военных сдалась в плен в Великой Новоселке в ДНР

Группа украинских солдат сдалась в плен Вооруженным силам РФ в поселке Великая Новоселка, расположенном на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, сложить оружие решили бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время они находятся в безопасности, при этом российские солдаты оказывают им всю необходимую помощь.

26 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли Великую Новоселку под свой контроль. Во время сражений за данный населенный пункт главным образом отличились подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Восток», подчеркивалось в заявлении.

В тот же день ведомство обнародовало видеозапись, на которой солдаты ВС РФ поднимают государственные флаги над различными зданиями в Великой Новоселке. По данным министерства, российские триколоры были установлены во всех районах поселка.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к военнослужащим по случаю взятия Великой Новоселки.