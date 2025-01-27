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Российские войска ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Рогов сообщил об ударе «Искандером» по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы России с помощью ракетного комплекса «Искандер» ударили по 65-му цеху завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях», — отметил он.

По данным Рогова, в 65-м цеху собирались силовые установки для авиатехники. В результате ракетного удара возможность быстрого перезапуска производства теперь исключена, добавил он.

9 января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России ударили по заводу «Мотор Сич». По данным военкоров, предприятие атаковали авиабомбами ФАБ с унифицированным модулем планирования и коррекции. Местные власти сообщили о прилете по объекту промышленной инфраструктуры.

Позже назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров показал видео с последствиями от российских ударов по заводу «Мотор Сич». На кадрах видны горящие цеха предприятия. Чиновник подтвердил получение данных о повреждении объектов городской инфраструктуры.

Ранее уничтоженное ракетой бомбоубежище в родном городе Зеленского попало на видео.

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