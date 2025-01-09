Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Горящие цеха после удара по заводу «Мотор Сич» попали на видео

Глава ОВА Федоров показал горящие цеха «Мотор Сич» после российского удара

Назначенный Киевом глава военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров показал в своем Telegram-канале видео с последствиями от российских ударов по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье.

На кадрах видны горящие цеха предприятия. Чиновник подтвердил получение данных о повреждении объектов городской инфраструктуры.

8 января Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали фугасной авиабомбой (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинский оборонный завод «Мотор Сич» в городе Запорожье.

На удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье вместе с тем отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал обращение к странам Запада с призывом оказать давление на Россию.

На заводе «Мотор Сич» разрабатывают и выпускают двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Также на территории предприятия расположены склады боеприпасов и цеха по сборке дронов.

Ранее были раскрыты масштабы повреждений завода «Южмаш» после удара «Орешником».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами