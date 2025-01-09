Горящие цеха после удара по заводу «Мотор Сич» попали на видео

Назначенный Киевом глава военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров показал в своем Telegram-канале видео с последствиями от российских ударов по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье.

На кадрах видны горящие цеха предприятия. Чиновник подтвердил получение данных о повреждении объектов городской инфраструктуры.

8 января Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали фугасной авиабомбой (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) украинский оборонный завод «Мотор Сич» в городе Запорожье.

На удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье вместе с тем отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал обращение к странам Запада с призывом оказать давление на Россию.

На заводе «Мотор Сич» разрабатывают и выпускают двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Также на территории предприятия расположены склады боеприпасов и цеха по сборке дронов.

Ранее были раскрыты масштабы повреждений завода «Южмаш» после удара «Орешником».