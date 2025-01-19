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Уничтоженное ракетой бомбоубежище в родном городе Зеленского попало на видео

«Шейх Тамир»: ракета пробила броню бомбоубежища в родном городе Зеленского

В родном для украинского президента Владимира Зеленского Кривом Роге ракета уничтожила бомбоубежище. Последствия удара попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Шейх Тамир».

«Ракета уничтожила бомбоубежище в украинском городе Кривой Рог, где родился президент страны Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Судя по появившимся в сети кадрам, убежище завалило обломками стройматериалов.

18 января сообщалось, что российские войска ударили по заводу «Искра» в Запорожье, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) обслуживали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольной ВСУ части Запорожья, нанесли удар. По его словам, всего было слышно два взрыва.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали инструктора из Дании в зоне СВО.

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