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Российские военные ударили по оборонному заводу в подконтрольном ВСУ Запорожье

«РВ»: ВС РФ ударили по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Вооруженные силы России ударили по оборонному заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Также канал опубликовал видео с горящими зданиями «Мотор Сич». По данным военкоров, предприятие атаковали авиабомбами ФАБ с унифицированным модулем планирования и коррекции. Местные власти сообщили о прилете по объекту промышленной инфраструктуры.

Вооруженные силы РФ атаковали оборонный завод накануне.

В сентябре Минобороны России сообщало об ударе по заводу «Мотор Сич». По данным ведомства, ВС РФ уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов при помощи авиабомбы, оснащенной УМПК.

Позже председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что власти Украины скрывают реальные потери, понесенные после удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк пообещала наращивать помощь после удара по Запорожью.

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