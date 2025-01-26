Регионы России за два часа атаковали семь БПЛА

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале об уничтожении семи украинских БПЛА за два часа.

Согласно посту, с 16:00 до 18:00 Белгородскую область атаковали пять дронов ВСУ, а Крым — два. Они были ликвидированы дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны).

В течение воскресенья, 26 января, ракетную опасность объявляли в Севастополе, Брянской, Орловской и Курской областях. В последнем регионе этот режим вводился девять раз. При этом местных жителей призывали оставаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, советовали укрыться в ближайшем безопасном месте. Вечером в небе над Курской областью сбили ракету ВСУ.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.