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Регионы России за два часа атаковали семь БПЛА

Минобороны: средства ПВО сбили 7 дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областю
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Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале об уничтожении семи украинских БПЛА за два часа.

Согласно посту, с 16:00 до 18:00 Белгородскую область атаковали пять дронов ВСУ, а Крым — два. Они были ликвидированы дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны).

В течение воскресенья, 26 января, ракетную опасность объявляли в Севастополе, Брянской, Орловской и Курской областях. В последнем регионе этот режим вводился девять раз. При этом местных жителей призывали оставаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, советовали укрыться в ближайшем безопасном месте. Вечером в небе над Курской областью сбили ракету ВСУ.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.

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