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В Брянской области объявлена ракетная опасность

МЧС сообщило о ракетной опасности в Брянской области
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Брянской области начал действовать режим ракетной опасности. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что была запущена система оповещения об опасности, и призвали местных жителей остаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, посоветовали укрыться в ближайшем безопасном месте.

26 января ракетную опасность объявляли еще в двух регионах России: сначала в Севастополе, где этот режим действовал около получаса, а в Орловской области ракетная опасность объявлялась дважды за последние три часа. В первый раз она продолжалась около 40 минут.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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