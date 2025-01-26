В Брянской области объявлена ракетная опасность

В Брянской области начал действовать режим ракетной опасности. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что была запущена система оповещения об опасности, и призвали местных жителей остаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, посоветовали укрыться в ближайшем безопасном месте.

26 января ракетную опасность объявляли еще в двух регионах России: сначала в Севастополе, где этот режим действовал около получаса, а в Орловской области ракетная опасность объявлялась дважды за последние три часа. В первый раз она продолжалась около 40 минут.

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