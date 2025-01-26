Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курскую область атаковала ракета ВСУ

В Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету
close
Министерство обороны РФ

В небе над Курской областью сбили ракету ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Согласно посту, ракету уничтожили силы ПВО (противовоздушной обороны).

В течение воскресенья, 26 января, оперштаб Курской области девять раз объявлял о ракетной опасности в регионе. Последний раз это произошло в 18:19, тогда этот режим действовал три минуты. Местных жителей каждый раз призывали оставаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, советовали укрыться в ближайшем безопасном месте.

Кроме Курской области, ракетную опасность в течение дня объявляли и в других регионах страны — в Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами