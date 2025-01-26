Курскую область атаковала ракета ВСУ

В небе над Курской областью сбили ракету ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Согласно посту, ракету уничтожили силы ПВО (противовоздушной обороны).

В течение воскресенья, 26 января, оперштаб Курской области девять раз объявлял о ракетной опасности в регионе. Последний раз это произошло в 18:19, тогда этот режим действовал три минуты. Местных жителей каждый раз призывали оставаться дома и спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, советовали укрыться в ближайшем безопасном месте.

Кроме Курской области, ракетную опасность в течение дня объявляли и в других регионах страны — в Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.