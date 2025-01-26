Лукашенко рассказал, где разместят «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что систему «Орешник» разместят в республике ближе к российскому Смоленску. Об этом сообщает БелТА.

«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим», — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что здесь важно, на каком расстоянии от потенциальных объектов поражения находится комплекс. По его словам, плохо, когда они друг от друга очень близко расположены, а когда очень далеко — ракеты могут нести меньшую нагрузку.

«Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю», — заключил Лукашенко.

Он добавил, что Минск договорился с президентом России Владимиром Путиным, что следующую установку передадут республике быстрее, чем она появится в РФ.

16 января государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что появление в Белоруссии тактического ядерного оружия, «Орешника» и наличие ракетного комплекса «Искандер-М» способно разгромить любого потенциального врага.

6 декабря Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко о десяти «Орешниках» для Белоруссии.