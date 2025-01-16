В Белоруссии рассказали о выгоде для страны иметь российский «Орешник»

Появление в Белоруссии тактического ядерного оружия, «Орешника» и наличие ракетного комплекса «Искандер-М» способно разгромить любого потенциального врага. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, с размещением на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия президентом Александром Лукашенко была исправлена допущенная в 1990‑х годах стратегическая ошибка, в результате которой республика лишилась фактора предотвращения агрессии против нее.

В настоящее время принято также решение о появлении на белорусской территории гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Таким образом, Белоруссия будет обладать «ударным кулаком», позволяющим нанести значительный ущерб любому потенциальному агрессору, добавил Вольфович.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко о десяти «Орешниках» для Белоруссии.