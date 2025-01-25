В Госдуме сочли атаку БПЛА на Крым следствием отношений Зеленского и Трампа

Депутат Колесник связал появление БПЛА у Крыма с отношениями Зеленского и Трампа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил появление украинских БПЛА у Крыма желанием Киева сорвать возможные мирные переговоры. Его слова приводит «Лента.ру».

Колесник отметил, что прошлой ночью территорию РФ атаковали свыше 130 дронов, а 25 февраля более 10 беспилотников осуществили налет на Крым, «что тоже много».

«Зеленский пытается сорвать переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не очень хорошо складывается диалог, он вот такими действиями пытается сломать вообще всю эту переговорную историю», — высказал мнение депутат.

Он добавил, что ничего удивительного в происходящем нет.

Утром 25 января министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

Ранее атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием.