В Киеве и на западе Украины произошли взрывы

В Киеве и Староконстантинове на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Взрывы раздались в Киеве, а также в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Чуть позже украинский 24-й телеканал заявил, что в столице Украины произошел новый взрыв. По его информации, взрыв также прозвучал в пригороде Черкасс.

24 января сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту дислокации инструкторов из Великобритании в городе Бровары — пригороде Киева. По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», подтверждена ликвидация одного британского инструктора, несколько иностранных специалистов получили ранения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.