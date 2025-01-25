ХАМАС заявил об ответственности Израиля за возможные сбои в выполнении соглашения по Газе

ХАМАС возложил на Израиль ответственность за сбои в выполнении соглашения по Газе

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в возможных сбоях при реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

В заявлении движения отмечается, что Израиль не позволяет перемещенным лицам с оси Ар-Рашид вернуться с юга анклава на его север. В связи с этим ХАМАС возложил на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия.

25 января сообщалось, что израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных. По данным радиостанции Galei Tzahal, 114 палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамалле, еще 70 будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа.

В субботу палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестины в Газе.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям МККК трех заложниц.

Ранее в офисе Нетаньяху заявили, что палестинцам не разрешат вернуться в дома на севере Газы.