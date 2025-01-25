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Представители ХАМАС встретятся в Египте с освобожденными палестинскими заключенными

Делегация ХАМАС встретится в Каире с освобожденными палестинскими заключенными
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Majdi Fathi/Global Look Press

Делегация палестинского движения ХАМАС встретится в Каире с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными, которых вывезли в Египет в рамках обмена. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

«Делегация ХАМАС <...> направится в Каир с официальным визитом, в ходе которого встретится с египетскими официальными лицами, а также с депортированными заключенными из второй группы освобожденных из тюрем», — говорится в сообщении.

25 января сообщалось, что израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных. По данным радиостанции Galei Tzahal, 114 палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамалле, еще 70 будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа.

В субботу палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестины в Газе.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям МККК трех заложниц.

Ранее в офисе премьера Израиля Нетаньяху заявили, что палестинцам не разрешат вернуться в дома на севере Газы.

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