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Белгородскую область атаковали дроны

Минобороны РФ: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены около 14:10 по московскому времени.

Кроме того, один беспилотник в небе над регионом был сбит около 13:20, сообщало оборонное ведомство.

25 января села Ясные Зори и Отрадное в Белгородской области были атакованы БПЛА Вооруженных сил Украины. В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона выбиты окна и посечена кровля жилого дома, а в селе Отрадное из-за удара беспилотника получили повреждения частное домовладение, легковой автомобиль и коммерческий объект.

Накануне глава области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе в поселке Октябрьский произошел взрыв боеприпаса, в результате которого ранен местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести и был транспортирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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