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Над Белгородской областью сбили дрон ВСУ

МО: силы ПВО РФ сбили беспилотник над Белгородской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Около 13:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Октябрьский произошел взрыв боеприпаса, в результате которого ранен местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести и был транспортирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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