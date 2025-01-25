Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке украинских дронов на два села в Белгородской области

Села Ясные Зори и Отрадное в Белгородской области атакованы беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два населенных пункта Белгородского района атакованы дронами ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном 24 января в 21:12 по московскому времени.

В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона выбиты окна и посечена кровля жилого дома, а в селе Отрадное из-за удара беспилотника получили повреждения частное домовладение, легковой автомобиль и коммерческий объект, отметил Гладков.

Кроме того, в Отрадном выявили локальные повреждения на линии электропередачи, уточнил губернатор. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил он.

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Октябрьский произошел взрыв боеприпаса, в результате которого ранен местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести и был транспортирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.