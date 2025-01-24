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Мужчина ранен в результате взрыва боеприпаса в Белгородской области

Гладков: в результате взрыва боеприпаса в Белгородской области ранен мужчина
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Белгородском районе в поселке Октябрьский произошел взрыв боеприпаса, в результате которого ранен местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести и был транспортирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия активно работают оперативные службы.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали цель массированных атак по территории России.

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