Мужчина ранен в результате взрыва боеприпаса в Белгородской области

В Белгородском районе в поселке Октябрьский произошел взрыв боеприпаса, в результате которого ранен местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести и был транспортирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия активно работают оперативные службы.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали цель массированных атак по территории России.