Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 360 военнослужащих
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 360 военнослужащих за сутки во время боев в зоне СВО. Об этом сообщило министерство обороны России.

Также были уничтожены танк, девять бронемашин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, были уничтожены шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов. Пять бойцов ВСУ сдались в плен.

До этого в Минобороны сообщили, что экипаж вертолета Ка-52м ВКС России в составе смешанной тактической группы ликвидировал бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины, сорвав ротацию подразделений украинской армии в приграничье Курской области. Атаку выполнили в ходе поддержки сухопутных войск, уточнили в Минобороны. Также сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к применению в 132 районах.

Ранее в России обвинили Запад в подготовке ВСУ к нападению на Курскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами