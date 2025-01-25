Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 360 военнослужащих за сутки во время боев в зоне СВО. Об этом сообщило министерство обороны России.

Также были уничтожены танк, девять бронемашин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, были уничтожены шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов. Пять бойцов ВСУ сдались в плен.

До этого в Минобороны сообщили, что экипаж вертолета Ка-52м ВКС России в составе смешанной тактической группы ликвидировал бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины, сорвав ротацию подразделений украинской армии в приграничье Курской области. Атаку выполнили в ходе поддержки сухопутных войск, уточнили в Минобороны. Также сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к применению в 132 районах.

Ранее в России обвинили Запад в подготовке ВСУ к нападению на Курскую область.