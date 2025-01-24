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В России обвинили Запад в подготовке ВСУ к нападению на Курскую область

Мирошник заявил, что нападение на Курскую область готовили спецслужбы Запада
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RVvoenkor/Telegram

Подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение готовили западные спецслужбы. Об этом заявил РИА Новости посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Агентство опубликовало видео с британской военной базы, где проходили подготовку украинские солдаты. Позже сбежавший украинский военный сообщил, что их готовили к нападению на город Суджа в Курской области. Он сообщал, что тренировки проходили на базе в районе города Даунхолма в графстве Северный Йоркшир.

«Не случайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта», — сказал он.

Мирошник уверен, что ВСУ не смогли бы без помощи западных структур организовать вылазку в Курскую область.

Недавно в СК сообщили, что два бойца ВСУ предстанут перед судом по делу о терактах в Курской области.

Ранее украинский солдат рассказал, как попал в плен к ВС РФ в Курской области.

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