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Российский вертолет выпустил ракеты по подразделениям ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
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Минобороны РФ

Экипаж вертолета Ка-52м ВКС России в составе смешанной тактической группы ликвидировал бронетехнику и личный состав ВСУ, сорвав ротацию подразделений украинской армии в приграничье Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — отметили в ведомстве.

Атаку выполнили в ходе поддержки сухопутных войск, уточнили в Минобороны.

После удара экипаж вертолета выполнил противоракетное маневрирование, а наводчик подтвердил уничтожение цели, добавили в Минобороны.

Новость дополняется.

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