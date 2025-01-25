Российский вертолет выпустил ракеты по подразделениям ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52м ВКС России в составе смешанной тактической группы ликвидировал бронетехнику и личный состав ВСУ, сорвав ротацию подразделений украинской армии в приграничье Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — отметили в ведомстве.

Атаку выполнили в ходе поддержки сухопутных войск, уточнили в Минобороны.

После удара экипаж вертолета выполнил противоракетное маневрирование, а наводчик подтвердил уничтожение цели, добавили в Минобороны.

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