Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к применению, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 132-х районах. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке.

Также сообщается, что были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 44 беспилотника самолетного типа.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41439 беспилотных летательных аппаратов и другая техника.

До этого в Минобороны сообщили, что экипаж вертолета Ка-52м ВКС России в составе смешанной тактической группы ликвидировал бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины, сорвав ротацию подразделений украинской армии в приграничье Курской области. Атаку выполнили в ходе поддержки сухопутных войск, уточнили в Минобороны.

Ранее в России обвинили Запад в подготовке ВСУ к нападению на Курскую область.