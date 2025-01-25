Освобождение заложниц ХАМАС попало на видео

Радикальное палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Соответствующие кадры опубликовало агентство Reuters.

ХАМАС отпустили из плена Карину Ариев, Даниэль Гильбоа, Нааму Леви и Лири Эльбаг. В настоящий момент девушки направляются к израильским военным на территории сектора Газа.

Процесс передачи состоялся на площади Палестины в городе Газа.

Об освобождении заложниц до этого сообщал телеканал Al Aqsa. Отмечалось, что процесс их передачи Красному Кресту состоялся на площади Палестины в городе Газа.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия.

Ранее израильская армия заявила об угрозах в секторе Газа.