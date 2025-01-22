В ДНР сообщили об эвакуации украинских солдат из Великой Новоселки

Украинские военные начали эвакуироваться из села Великая Новоселка на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ упустили возможность беспрепятственно выйти с территории.

«Противник, пытаясь эвакуировать своих боевиков из села и вывести из окружения, вынужден отправлять их в двойное форсирование рек: Кашлагач и Мокрые Ялы», — заявил Рогов.

Он добавил, что российские военные предотвращают попытки бегства украинских солдат и «усиливают давление». Рогов подчеркнул, что армия России добилась значительных успехов в восточной части села.

До этого Telegram-канал «Военный Осведомитель» писал, что Вооруженные силы РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка. По данным публикации, в данный момент сражения идут в северо-восточной части Великой Новоселки. Здесь находятся завод по производству молока, аэродром и автомобильная заправочная станция №1 «Янисоль».

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР.