Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили об эвакуации украинских солдат из Великой Новоселки

Рогов: ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные начали эвакуироваться из села Великая Новоселка на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ упустили возможность беспрепятственно выйти с территории.

«Противник, пытаясь эвакуировать своих боевиков из села и вывести из окружения, вынужден отправлять их в двойное форсирование рек: Кашлагач и Мокрые Ялы», — заявил Рогов.

Он добавил, что российские военные предотвращают попытки бегства украинских солдат и «усиливают давление». Рогов подчеркнул, что армия России добилась значительных успехов в восточной части села.

До этого Telegram-канал «Военный Осведомитель» писал, что Вооруженные силы РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка. По данным публикации, в данный момент сражения идут в северо-восточной части Великой Новоселки. Здесь находятся завод по производству молока, аэродром и автомобильная заправочная станция №1 «Янисоль».

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами