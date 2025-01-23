Военная ситуация для Украины на фронте в последние дни резко ухудшилась. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

В частности, речь идет о Великой Новоселке, Часове Яре и Покровске.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали «в ловушку» в Великой Новоселке, которая расположена между тремя реками. NZZ предрекает падение города, который был «оплотом против дальнейшего продвижения России на юге Донбасса». Сообщается, что ВСУ оказались отрезаны от снабжения, оставшимся бойцам приходится надеяться на то, что они смогут отойти через реку Мокрые Ялы. При этом им приходится оставлять тяжелую военную технику.

«Великая Новоселка – это символ переменчивой судьбы войны», — пишет газета, напоминая, что здесь также проходило провалившееся контрнаступление ВСУ летом 2023 года.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка. В данный момент сражения идут в северо-восточной части населенного пункта. Здесь находятся завод по производству молока, аэродром и автомобильная заправочная станция №1 «Янисоль».

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР.