Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте

NZZ: ситуация для ВСУ в Великой Новоселке резко ухудшилась
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Военная ситуация для Украины на фронте в последние дни резко ухудшилась. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

В частности, речь идет о Великой Новоселке, Часове Яре и Покровске.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали «в ловушку» в Великой Новоселке, которая расположена между тремя реками. NZZ предрекает падение города, который был «оплотом против дальнейшего продвижения России на юге Донбасса». Сообщается, что ВСУ оказались отрезаны от снабжения, оставшимся бойцам приходится надеяться на то, что они смогут отойти через реку Мокрые Ялы. При этом им приходится оставлять тяжелую военную технику.

«Великая Новоселка – это символ переменчивой судьбы войны», — пишет газета, напоминая, что здесь также проходило провалившееся контрнаступление ВСУ летом 2023 года.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка. В данный момент сражения идут в северо-восточной части населенного пункта. Здесь находятся завод по производству молока, аэродром и автомобильная заправочная станция №1 «Янисоль».

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами