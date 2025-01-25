Рогов заявил, что ВСУ используют дроны для дистанционного минирования

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять дроны для дистанционного минирования территории в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Сейчас началось массированное дистанционное минирование при помощи тяжелых дронов типа «Баба-яга», на запорожском фронте десятки подобных БПЛА каждую ночь минируют территорию на Ореховском и Васильевском направлениях», — сказал глава комиссии.

19 января заместитель командира взвода отряда «Каштан», входящего в спецназ «Ахмат», с позывным «Декоратор» сообщил, что украинские беспилотники сбрасывали мины на курский хутор Бердин. По его словам, ВС РФ стараются им противодействовать, высылая саперов для ликвидации боеприпасов.

10 января глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев заявил, что ВСУ разбросали мины «Лепесток» и «Колокольчик» на одной из улиц села Большое Солдатское. Чиновник призвал беречь себя и своих близких.

Ранее подпольщики сообщили о минировании ВСУ моста в Херсоне.