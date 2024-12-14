Подпольщики сообщили о минировании ВСУ моста в Херсоне

Украинские войска заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне. Об этом сообщается в Telegram-канале партизанской организации «Херсонское сопротивление».

По информации подпольщиков, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) также оставляют в канализационных шахтах и катакомбах оружие и взрывчатку для будущих диверсантов. Кроме того, в Херсоне минируются стратегически важные места и здания, в том числе в историческом центре.

«Нам известно, что 9-10 декабря они [военные ВСУ] заминировали мост на микрорайон «Остров», тот, который идет от площади Корабелов через реку Кошевая», — сказано в сообщении «Херсонского сопротивления».

Уточняется, что украинские войска заложили взрывчатку в опоры сооружения. Представители подполья полагают, что ВСУ опасаются высадки российских военнослужащих в микрорайон «Остров», и при этом продолжают активно пользоваться мостом для переброски вооружения и военной техники.

10 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ готовят город Херсон и все правобережье области к противодействию российским военным. По словам главы региона, украинские группы сейчас перебрасывают свои силы с Херсонского направления в Курскую область, поэтому не в силах подготовить наступление на херсонском фронте.

Ранее российские военные сбили самолет ВСУ севернее Херсона.