В «Ахмате» рассказали, как ВСУ сбрасывают мины на Курскую область

ТАСС: дроны ВСУ сбрасывают мины на хутор Бердин в Курской области

Украинские беспилотники сбрасывают мины на курский хутор Бердин, но ВС РФ стараются им противодействовать, высылая саперов для ликвидации боеприпасов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель командира взвода отряда «Каштан», входящего в спецназ «Ахмат», с позывным «Декоратор».

«Они с FPV-дронов скидывают мины, но у нас инженеры ходят, проверяют, постоянно с наших точек докладывают, что там сброс, тут сброс, выдвигается группа инженеров, проверяет, подрывает», — сообщил военный.

По его словам, в целом российские солдаты уже научились бороться с таким типом минирования, поэтому ВСУ не могут серьезно навредить логистике ВС РФ.

13 января глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил, что недалеко от деревни Будище разорвался боеприпас, из-за чего поблизости разбросало взрывоопасные предметы.

Чиновник рассказал, что в результате инцидента произошло минирование местности, и попросил местных жителей быть осторожными.

Ранее в Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ.