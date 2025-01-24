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Кадыров отправил на СВО очередную группу добровольцев

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО группы добровольцев
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Telegram-канал «Kadyrov_95»

Новая группа добровольцев отправилась в зону специальной военной операции из международного аэропорта Грозный в Чечне. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина, где лучшие инструкторы обучили их всем необходимым навыкам для эффективного выполнения боевых задач», — подчеркнул он.

Добровольцы обеспечены всем необходимым обмундированием и специальными средствами, добавил Кадыров.

24 декабря 2024 года глава Чечни сообщил, что из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправлялся борт с добровольцами. По его словам, новобранцы вступили в спецназ «Ахмат».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в 2024 году число контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил РФ, достигло отметки в 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч россиян отправились добровольцами на специальную военную операцию, отметил он. Медведев добавил, что в 2024 году среднее ежедневное количество контрактников, вступивших в ряды ВС РФ, превышало 1 тысячу человек.

Ранее в Госдуму РФ внесли проект об освобождении добровольцев от призыва на службу.

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