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В Госдуму РФ внесли проект об освобождении добровольцев от призыва на службу

ГД РФ рассмотрит проект об освобождении добровольцев СВО от призыва на службу
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Кирилл Брага/РИА Новости

Инициативная группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, предполагающий освобождение добровольцев специальной военной операции (СВО) на Украине от призыва на срочную службу. Документ появился в электронной базе нижней палаты российского парламента.

«Законопроектом предполагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.

Из текста следует, что сейчас призыву не подлежат граждане, проходящие военную службу в РФ. Также соответствующая мера распространяется на участников СВО, отправленных на фронт в рамках мобилизации или подписавших контракт о прохождении военной службы в составе Вооруженных сил РФ (войсках национальной гвардии РФ).

Как отметили авторы документа, в настоящее время нормы об освобождении от призыва на срочную службу не касаются членов добровольческих формирований. По мнению парламентариев, подобное положение вещей ведет к возникновению резонанса в обществе.

Депутаты и сенаторы выразили уверенность, что внесение изменений в законодательство позволит восстановить справедливость в отношении добровольцев и устранить «правовой пробел».

Ранее три чиновника из Республики Бурятия отправились в зону СВО в качестве добровольцев.

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