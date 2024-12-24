Кадыров рассказал об отправке на СВО добровольцев

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправился очередной борт с добровольцами.

«Лучшие инструкторы Российского университета спецназа имени Владимира Путина обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях», — заявил Кадыров.

Он отметил, что по прибытии в зону СВО новобранцы вступят в спецназ «Ахмат».

22 декабря Кадыров заявил, что операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили очередную попытку перегруппировки украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. 12 декабря Кадыров обсудил с директором ФСБ России Александром Бортниковым участие Чечни в специальной военной операции, а также обстановку внутри региона после атаки украинских беспилотников.

Ранее Кадыров сообщил о встрече с Вайно и Дюминым.