Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал об отправке на СВО добровольцев

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправился очередной борт с добровольцами.

«Лучшие инструкторы Российского университета спецназа имени Владимира Путина обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях», — заявил Кадыров.

Он отметил, что по прибытии в зону СВО новобранцы вступят в спецназ «Ахмат».

22 декабря Кадыров заявил, что операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили очередную попытку перегруппировки украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. 12 декабря Кадыров обсудил с директором ФСБ России Александром Бортниковым участие Чечни в специальной военной операции, а также обстановку внутри региона после атаки украинских беспилотников.

Ранее Кадыров сообщил о встрече с Вайно и Дюминым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами