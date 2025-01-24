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В российском регионе повысили размер единовременной выплаты для участников СВО

В Хабаровском крае размер выплаты для бойцов СВО повысился до 1,2 млн рублей
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Размер единовременной выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на Украине увеличен с 500 до 805 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

В сочетании с федеральной выплатой общая сумма превысит 1,2 миллиона рублей.

Контрактники зарабатывают 210 тысяч рублей в месяц и могут получить крупные премии за уничтожение вражеской техники. За год службы они получают от 3,5 миллиона рублей. Также предусмотрено страхование жизни, сохранение рабочего места и приостановка кредитных обязательств на сумму до 10 миллионов рублей. Члены семей участников СВО также пользуются льготами.

«Тем, кто возвращается домой, предоставляется помощь в реабилитации и трудоустройстве, а программа «Герои Vостока» помогает ветеранам и действующим военнослужащим реализовать себя в органах власти», — добавил Демешин.

Начальник городского пункта отбора на военную службу по контракту Александр Наумов сообщил, что ежедневно от 20 до 30 человек проходят отбор, а после подписания контракта новобранцы проходят несколько месяцев обучения в условиях, приближенных к реальным.

23 января сообщалось, что единовременная выплата желающим заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы в Татарстане увеличилась до 2,8 млн рублей.

Ранее депутат ГД рассказал об исчезновении всей зарплаты с карты бойца СВО.

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