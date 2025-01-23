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В российском регионе повысили выплаты контрактникам

В Татарстане выплаты контрактникам повысили до 2,8 млн рублей
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Станислав Красильников/РИА Новости

Единовременная выплата желающим заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы в Татарстане увеличилась до 2,8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ Татарстана.

Сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: от региона — 2,1 млн рублей; от Минобороны РФ — 400 тыс. рублей; от муниципалитетов региона и предприятий — до 300 тыс. рублей.

Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Еще в декабре РБК сообщал, что с 1 января 2025 года в Татарстане размер выплаты за подписание контракта с министерством обороны России для участия в СВО увеличится с 2 млн до 2,2 млн рублей.

С 1 августа 2024 года россияне, заключившие контракт с Минобороны РФ, получали от Татарстана по 1 млн рублей. Таким образом, общая сумма выплаты с учетом других источников финансирования до сентября 2024 составляла 1,7 млн руб.

Ранее в Марий Эл увеличили размер единоразовой выплаты добровольцам СВО.

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