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Депутат ГД рассказал об исчезновении всей зарплаты с карты бойца СВО

Депутат Иванов сообщил, что банк забрал все деньги бойца СВО
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский банк забрал все заработанные за участие в специальной военной операции на Украине деньги российского военнослужащего. Об этом в Telegram-канале пишет депутат Госдумы Максим Иванов.

Инцидент произошел с Анатолием А. из Туринска Свердловской области. Его супруга, которая обратилась к депутату, пояснила, что до заключения контракта у мужчины были задолженности по кредитам, и когда на карту Анатолия стала поступать зарплата и боевые выплаты, банк стал забирать их в счет погашения кредитов.

Однако, согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, это незаконно — закон предписывает списание долгов военнослужащих, а не погашение с зарплаты. Однако решить эту проблему военнослужащий может только одним способом — фактически бросить боевые позиции и приехать в отделение банка.

Депутат Иванов заявил, что направил соответствующий запрос главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Недавно мошенники обманули контрактников российской армии, которые приехали из Непала, более чем на 1 млн рублей.

Ранее военком из Петербурга разжился на фейковых военных и липовых контрактах.

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