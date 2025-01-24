На Украине повредили объекты инфраструктуры под Запорожьем

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его данным, в ночь на пятницу, 24 января, в семи населенных пунктах региона зафиксировали взрывы.

«Поступило (несколько. — «Газета.Ru») сообщений о разрушении объектов инфраструктуры», — написал Федоров.

При этом он не стал уточнять, о каких именно разрушениях и объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.

Незадолго до этого стало известно, что пункт управления украинских войск и склады с боеприпасами, расположенные в подконтрольном Киеву городе Запорожье, подверглись ударам с применением фугасных бомб.

Кроме того, вечером 22 января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска атаковали беспилотниками «Герань» инфраструктурные объекты украинской армии в Запорожье.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее военкоры заявили об ударе «Искандером» по заводу «Искра» в Запорожье.