Военкоры заявили об ударе «Искандером» по заводу «Искра» в Запорожье

«ВХ»: завод «Искра» в Запорожье, где обслуживали HIMARS, поразили «Искандером»

Российские войска ударили по заводу «Искра» в Запорожье, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) обслуживали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

По данным военкоров, по территории предприятия ударили двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Подробности произошедшего и информация о повреждениях не уточняются.

Несколькими часами ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольной ВСУ части Запорожья, нанесли удар. По его словам, всего было слышно два взрыва.

12 января Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по восточной окраине города Запорожье, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. По данным подпольщика, ранее там располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион.

Ранее стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожской области.