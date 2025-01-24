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Военная инфраструктура в Запорожье подверглась ударам с применением ФАБ

Полковник Киселев заявил о поражении пункта управления ВСУ и складов в Запорожье
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РИА Новости

Пункт управления украинских войск и склады с боеприпасами, расположенные в подконтрольном Киеву городе Запорожье, подверглись ударам с применением фугасных бомб (ФАБ). Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил военный эксперт из Донбасса и полковник Виталий Киселев, сославшись на подполье в данном населенном пункте.

Он уточнил, что прилеты зафиксировали «практически в центре Запорожья». После этого здесь образовались «очень большие разрывы».

«Наши товарищи-партизаны, которые работают, говорят <...>, что очень много появилось полиции, которая выясняет, кто мог навести [ФАБы]. Очень точечно попали по одному из складов. По всей вероятности, где находился личный состав [Вооруженных сил Украины]», — рассказал Киселев.

По его словам, к местам ударов прибыло большое количество машин скорой помощи и пожарной техники. Сотрудники профильных служб перекрыли территорию и сейчас разбирают завалы.

23 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров заявил об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. Он уточнил, что строение находилось в Запорожье. Из-за его повреждения без света и теплоснабжения остались около 20 тыс. и 17 тыс. человек соответственно.

Ранее российские бойцы нанесли удары по военным объектам в Киеве и области.

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