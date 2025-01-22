Российские военные ударили «Геранями» по объектам в подконтрольном ВСУ Запорожье

Вооруженные силы РФ атаковали беспилотниками «Герань» инфраструктурные объекты украинской армии в подконтрольном Киеву Запорожье, в результате чего в нескольких районах города пропал свет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Коммунарском, Шевченковском и Хортицком районах слышны взрывы в результате работы украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Цели ударов наших дронов — инфраструктурные объекты, используемые бандеровцами для ведения боевых действий», — отмечается в сообщении.

Рогов сообщил, что эти объекты расположены в пригороде Запорожья, а также в Днепропетровской области. Украинские военные «беспорядочно бьют» по дронам, используя системы ПВО, спрятанные в районах с плотной жилой застройкой.

Он призвал жителей Запорожья держаться подальше от «военных объектов и скопления боевиков ВСУ».

Чуть позже Рогов написал, что после взрывов в некоторых районах Запорожья пропал свет. Кроме того, произошло массовое отключение воды в Коммунарском, Шевченковском и Заводском районах. Также жители Шевченковского района сообщают о сильном пожаре, добавил Рогов.

В 2024 году выросло использование дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Украина заблаговременно начала подготовку к «войне дронов» и в начале конфликта имела преимущество. Однако РФ не стояла на месте. По данным CNN, количество атак российских БПЛА увеличилось примерно с 400 в мае 2024 года до более чем 2400 в ноябре. И российское преимущество продолжает нарастать. В каких направлениях развивается беспилотная авиация в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее атаку «Герани» по правительственному кварталу в Киеве запечатлели на видео.