МО: ВС РФ 8 раз за неделю атаковали газо-энергетическую инфраструктуру Украины

ВС России 8 раз за неделю атаковали газо-энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были атакованы вражеские военные аэродромы, уточнили в ведомстве.

«Поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

В конце декабря сообщалось, что ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Массированный удар наносился высокоточным оружием. Целями стали энергетические объекты, обеспечивающие работы военно-промышленного комплекса.

21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Москва ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее о работе нового российского оружия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о превосходстве российских дронов, особенно ночью.