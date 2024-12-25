ВС России ударили по объектам энергической инфраструктуры Украины

Российские войска нанесли удар по объектам энергической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Массированный удар наносился высокоточным оружием. Целями стали энергетические объекты, обеспечивающие работы военно-промышленного комплекса.

Как сообщили в военном ведомстве, все объекты были поражены.

16 декабря глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российским высокоточным оружием нанесен крупный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Киев лишился возможности производить боеприпасы.

21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Москва ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее о работе нового российского оружия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины.