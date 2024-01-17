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На Украине заявили о превосходстве российских дронов, особенно ночью

Экс-замминистра Тука заявил о массовых ударах России дронами по ночам

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Shutterstock

Российские военные используют ночные беспилотники для проведения ударов по Украине. Об этом сообщил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Он отметил, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет ей совершать удары по территории Украины даже по ночам. В то время как Украина вынуждена выпускать беспилотники «чуть ли не в гаражах и на дому», российские войска массово оснащены ночными БПЛА.

Тука призвал немедленно что-то делать, чтобы украинские военные могли противостоять этому превосходству.

Ранее глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов также отмечал, что российские дроны и минные поля являются одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

Репортеры The New York заявляли, что военные перспективы украинской армии не внушают оптимизма из-за больших потерь на поле боя и значительного сокращения поставок западного вооружения.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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Операция на Украине
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