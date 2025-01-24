В центре Великой Новоселки в ДНР установили российский флаг

Рогов: российские бойцы подняли флаг над жилым домом в центре Великой Новоселки

Российские военнослужащие подняли флаг РФ в поселке Великая Новоселка, расположенном на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что государственный флаг установили на одном из жилых домов в центре населенного пункта.

«При этом бои за полное освобождение поселка продолжаются», — сказал Рогов.

В настоящее время солдаты Вооруженных сил РФ расширяют зону своего контроля в Великой Новоселке, уточнил общественный деятель.

Утром 24 января журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщили, что российские военнослужащие «разрезали» Великую Новоселку пополам. Благодаря этому им удалось заблокировать живую силу и технику 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южной части населенного пункта.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские офицеры выдвинули членам 110-й бригады ВСУ ультиматум о сдаче в плен. По его словам, в поселке не осталось сплошной обороны украинских войск — идет лишь локальное сопротивление.

Ранее около 1,5 тыс. украинских солдат попали в окружение в Великой Новоселке.