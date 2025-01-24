Российские военные заблокировали бригаду ВСУ в Великой Новоселке

Российские военные «разрезали» Великую Новоселку в ДНР пополам, заблокировав в населенном пункте бригаду ВСУ в южной части поселка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«110-я бригада [ВСУ] больше не выйдет, если не сдаст оружие. Они в южной части и полностью заблокированы», — поделился собеседник агентства.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24» говорил, что командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка Донецкой народной республики.

По словам Кимаковского, в поселке не осталось сплошной обороны противника. Идет лишь локальное сопротивление, преимущественно на севере населенного пункта, но командование ВСУ продолжает отдавать приказы об удерживании занятых позиций.

23 января стало известно, что в Великой Новоселке на юге ДНР были окружены около 1,5 тысячи украинских солдат и иностранных наемников ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к властям Украины и призвал остановить Зеленского.